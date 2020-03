Doom Eternal: alla scoperta del nuovo sparatutto Bethesda il 17 marzo su Twitch

Martedì 17 marzo alle 15:00 pubblicheremo la recensione di DOOM Eternal in contemporanea con la scadenza dell'embargo fissato da Bethesda e dalla stessa ora saremo in diretta su Twitch.

Appuntamento speciale interamente dedicato al nuovo DOOM, sessanta minuti di domande e risposte e gameplay in compagnia di Alessandro Bruni e Francesco Fossetti, per scoprire tutto su DOOM Eternal, dal comparto tecnico alle meccaniche di gioco, passando alle ambientazioni, alle armi ed ai nemici.

Dalla mezzanotte di mercoledì 18 marzo partirà il preload di DOOM Eternal, in questo modo tutti coloro che hanno effettuato il preordine digitale possono farsi trovare pronti per il day one, fissato per venerdì 20 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Quello di domani è solo il primo di una serie di appuntamenti incentrati sul gioco id Software, sul nostro canale Twitch trovate la programmazione completa con gli orari e le date delle altre dirette in programma per questa settimana e interamente dedicate a DOOM Eternal. Vi aspettiamo!