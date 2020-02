Doom Eternal: tutti i segreti della modalità Multiplayer Battlemode in un video

Mancano ormai poche settimane al lancio di DoomM Eternal: il ritorno del Doom Slayer non sarà accompagnato solo da una campagna principale che promette di essere estremamente ricca di contenuti, ma anche da un comparto multiplayer quantomai innovativo. Eccovi allora il nostro video sul Battlemode di Doom Eternal.

Come più volte spiegato dai ragazzi di ID Software, l'esperienza ludica e contenutistica del Battlemode di Eternal si sgancia dalla filosofia multiplayer del capitolo precedente e prevede un approccio decisamente meno "canonico" del reboot del 2016.

Il BattleMode prevede infatti delle frenetiche sfide all'interno di arene che consentono agli appassionati di sperimentare delle dinamiche competitive tipiche dei multiplayer asimmetrici: un giocatore dovrà interpretare il Doom Slayer, mentre gli altri potranno assumere le sembianze dei demoni e utilizzare le abilità specifiche di ogni tipologia di creatura. Anche l'eroe della serie, ovviamente, potrà sfoggiare un arsenale di tutto rispetto: nelle intenzioni degli sviluppatori statunitensi, le dinamiche di gameplay che andranno creandosi nelle ambientazioni in rete del Battlemode saranno tanto profonde e divertenti da invogliarci ad affrontare queste battaglie multiplayer per diversi mesi.

Il lancio di DOOM Eternal è previsto per il 20 marzo su PC, PS4 e Xbox One. La versione Google Stadia dovrebbe approdare nel catalogo del servizio in game streaming di Big G già dal 20 marzo, mentre per quanto riguarda la trasposizione per Switch di Doom Eternal non stata comunicata ancora una data di lancio.

In compenso, gli appassionati di sparatutto sulla console ibrida della casa di Kyoto possono divertirsi giocando alla versione Switch di Warface e ammirando i simpatici crossover della community su DOOM e Animal Crossing.