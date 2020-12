DOOM Eternal e le sfide affrontate per il porting su Switch: ne parla Panic Button

In un'intervista concessa a NintendoEverything, Cody Nicewarner e Travis Archer hanno discusso, in qualità di produttore senior e sviluppatore capo di Panic Button, delle sfide affrontate per realizzare il porting di DOOM Eternal su Nintendo Switch.

Gli esponenti della software house texana partono dalla constatazione che "quando abbiamo intrapreso questo progetto eravamo consapevoli del fatto che il porting Switch di DOOM Eternal sarebbe stato una grande impresa che avrebbe richiesto ogni grammo dell'esperienze che abbiamo maturato su questa piattaforma. Certo, partivamo dai lavori su giochi idTech come il DOOM del 2016, Wolfenstein 2 e Wolfenstein Yongblood, ma DOOM Eternal è totalmente su un altro livello".

Proseguendo nel discorso per affrontare la questione dei rinvii di DOOM Eternal su Switch, Nicewarner e Archer hanno sottolineato come "ricreare fedelmente quel titolo su Nintendo Switch ha richiesto un po' di tempo in più ma siamo certo che ne è valsa la pena! A parte le dimensioni del gioco e le ambizioni che accompagnano questo porting, in realtà non abbiamo riscontrato dei particolari problemi che hanno influito sulle tempistiche di sviluppo. Tuttavia, come molte altre aziende, stiamo affrontando le sfide dello smart working. La nostra è una di quelle aziende che ha saputo reagire tempestivamente al problema e assicurare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, ma la transizione ci ha costretti a percorrere una strada sconosciuta. Grazie alla collaborazione offertaci da ID Software e Bethesda, però, siamo stati in grado di adattarci rapidamente e raggiungere l'obiettivo di portare DOOM Eternal su Switch".

Dopo una lunga attesa e un silenzio mediatico che ha indotto in molti a temere addirittura per la cancellazione del progetto, il porting di DOOM Eternal su Nintendo Switch è ormai pronto ad approdare sull'eShop della console ibrida della casa di Kyoto nella giornata di martedì 8 dicembre.