DOOM Eternal: si punta ai 4K a 60fps su PlayStation 4 Pro e Xbox One X

Nel corso di una recente intervista concessa a PCGamesN, iD Software è tornata a discutere di DOOM Eternal, il nuovo capitolo della celebre e brutale serie sparatutto targata Bethesda mostratosi per la prima volta in azione durante il QuakeCon 2018.

Come già vi abbiamo riportato sulle nostre pagine, DOOM Eternal sarà il primo gioco che girerà tramite l'id Tech 7, il nuovo motore grafico di proprietà della software house che sarà in grado di renderizzare un quantitativo di dettagli 10 volte superiore rispetto al prequel.

Grazie alla flessibilità del nuovo engine, gli sviluppatori hanno dichiarato di voler raggiungere la risoluzione 4K a 60fps sulle console mid-gen, PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

"Il nostro obiettivo è quello di farlo girare così [riferendosi alla demo di gameplay mostrata di recente] su PlayStation 4 Pro e Xbox One X in 4K, senza mai sacrificare davvero i 60 frame per secondo", le dichiarazioni di Marty Stratton. Il gioco andrà a 60fps anche su PlayStation 4 e Xbox One, mentre la versione Switch, esattamente come accaduto con il precedente capitolo, si fermerà ai 30fps.

Ricordiamo che DOOM Eternal sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2019. Il titolo di Bethesda riceverà un'espansione single player post-lancio.