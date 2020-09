DOOM Eternal in 4K è uno spettacolo nel video su NVIDIA GeForce RTX 3080

Dopo essersi premurata di svelare ufficialmente la nuova famiglia di GPU NVIDIA Ampere, la casa verde ha dato in pasto a una fiammante GeForce RTX 3080 i demoni di DOOM Eternal. Il video 4K che ne consegue non può che testimoniare l'incredibile potenza della nuova scheda video della compagnia di Santa Clara.

Il filmato, pubblicato sulle pagine del canale YouTube ufficiale di NVIDIA GeForce, mostra le primissime scene di gameplay di DOOM Eternal acquisite da un PC gaming dotato di una RTX 3080. La nuova arrivata della famiglia di schede video del colosso tecnologico americano riesce a gestire in maniera brillante il capolavoro FPS di Bethesda e ID Software, il tutto alla risoluzione 4K e con i preset grafici più elevati.

Nel video gameplay trova spazio anche un veloce raffronto tra le prestazioni della Founders Edition di GeForce RTX 3080 e una GeForce RTX 2080 Ti attraverso il consueto "framerate counter" che pone a diretto confronto la frequenza massima di aggiornamento delle immagini a schermo raggiungibili dalle due GPU NVIDIA.

Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, vi ricordiamo che The Ancient Gods sarà standalone: stando a Marty Stratton di ID Software, infatti, l'espansione in due atti della storia di DOOM Eternal non richiederà l'installazione o l'acquisto del gioco base per poter essere fruita dagli appassionati dello sparatutto Bethesda.