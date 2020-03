DOOM Eternal: la statua di Prime 1 è disponibile in preordine... a prezzi infernali!

In coincidenza del lancio di DOOM Eternal, i vertici di Prime 1 Studio aprono i preordini per la statua del Doom Slayer su licenza ufficiale di Bethesda, un oggetto da collezione che richiederà un esborso non indifferente ai fan della serie FPS di ID Software che vorranno acquistarla.

La versione standard della statua del Doom Slayer di Eternal è infatti proposta al prezzo di 1.799 dollari (corrispondenti a 1.687,88 euro al tasso di cambio attuale), con dimensioni semplicemente mastodontiche per questo genere di oggetti da collezione: compresa la base, la rappresentazione dell'eroe di DOOM Eternal è alta 108 centimetri per 67,3 centimetri di larghezza e 52,8 cm di spessore.

La statua celebrativa del Doom Slayer fa parte della collezione speciale Museum Masterline di Prime 1 e presenta un casco illuminato con LED. La versione Deluxe da 1.999 dollari offre anche due braccia destre intercambiabili, una con la spada demoniaca Crogiolo e l'altro con il Super Shotgun o il Fucile al Plasma. Per chi arriverà a spingersi fino ai 2.399 dollari della Ultimate Edition è previsto anche un altro braccio destro intercambiabile che può impugnare un BFG 9000, un Cannone Pesante o una Motosega.

I preordini della statua celebrativa per l'uscita di DOOM Eternal è in preordine sulle pagine del sito ufficiale di Prime 1 Studio, con periodo di commercializzazione fissato nella finestra temporale che va da giugno 2021 a settembre 2021 in base alle tempistiche di prenotazione e alla disponibilità. Nel frattempo, avete visto la splendida statua di Prime 1 di Baldur da God of War?