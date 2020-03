DOOM Eternal: svelati i requisiti PC Minimi, Raccomandati e... Ultra-Incubo per il 4K!

Qualche giorno fa sono spuntati i requisiti di sistema di DOOM Eternal sulla pagina del negozio di Steam, solo che sono stati rimossi nel giro di pochissimo tempo. Evidentemente non erano quelli definitivi, dato che oggi Bethesda e id Software hanno pubblicato quelli ufficiali, che sono anche più dettagliati.

Far girare DOOM Eternal a 1080p, 60fps e dettagli bassi non sarà un'impresa "infernale", dal momento che i requisiti minimi sembrano essere piuttosto accessibili, seppur non bassissimi. Per far emergere il meglio del potente id Tech 7 di DOOM Eternal (che potenzialmente può raggiungere anche i 1000 fps, a detta degli sviluppatori) serviranno tuttavia macchine molto ben equipaggiate.

Minimi (1080p/60 fps/Qualità bassa):

OS: 64-bit Windows 7/64-Bit Windows 10;

Processore: Intel Core i5 @ 3.3 GHz o migliore, AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz o migliore;

Memoria: 8 GB RAM;

Grafica: Nvidia GeForce 1050Ti (4GB), GTX 1060 (3GB), GTX 1650 (4GB), o AMD Radeon R9 280 (3GB), AMD Radeon R9 290 (4GB) o RX 470 (4GB);

Spazio libero: 50 GB.

Raccomandati (1080p/60 fps/Qualità alta):

OS: 64-bit Windows 10;

Processore: Intel Core i7-6700K o migliore, AMD Ryzen 7 1800X o migliore;

Memoria: 8 GB RAM;

Grafica: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB), Nvidia GeForce 970 (4GB), AMD RX 480 (8GB); Nota - Solo sulla GTX 970 impostare la qualità texture a medio;

Spazio libero: 50 GB.

Raccomandati (1440p/60 fps/Qualità alta):

OS: 64-bit Windows 10

Processore: Intel Core i7-6700K o migliore, AMD Ryzen 7 1800X o migliore

Memoria: 8 GB RAM

Grafica: Nvidia GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (6GB) o AMD Radeon RX Vega56 (8GB)

Spazio libero: 50 GB

Ultra-Incubo (4K/60 fps/Qualità Ultra-Incubo) o (1440p/120 fps/Qualità Ultra-Incubo):

OS: 64-bit Windows 10;

Processore: Intel Core i9-9900K o migliore, AMD Ryzen 7 3700X o migliore;

Memoria: 16GB RAM;

Grafica: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti (11GB);

Spazio libero: 50 GB.

Cosa ne pensate? Il vostro PC è pronto?su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Successivamente, in una data non ancora rivelata, arriverà anche su Nintendo Switch. Quest'oggi è stata svelata una skin da unicorno gratis per i membri Twitch Prime