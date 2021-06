DOOM Eternal: svelato il peso della versione PS5 e Xbox Series X

Manca davvero pochissimo al debutto della versione next-gen di DOOM Eternal, lo sparatutto idSoftware che si prepara a supportare pienamente l'hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X|S con un aumento sensibile di risoluzione e livello di dettaglio. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, possiamo già conoscerne il peso.

Stando a quanto emerso sui social grazie al profilo Twitter PlayStation Game Size, sappiamo che la versione per la console di nuova generazione Sony peserà complessivamente 70 GB, ai quali andranno aggiunti probabilmente dei file aggiuntivi per via dell'update del day one. Si tratta di un ottimo risultato se paragonato alle dimensioni del gioco in versione PlayStation 4, il cui peso è invece di 78 GB. Per quello che riguarda le console Microsoft, le dimensioni del gioco dovrebbero attestarsi su quelle PlayStation 5 ed eventuali differenze dovrebbero essere minime.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulle modalità grafiche supportate su PS5 e Xbox Series X|S da DOOM Eternal, il quale permetterà anche di giocare con il Ray Tracing attivo. Per chi non lo sapesse, l'update sarà gratuito per tutti i possessori del gioco e per gli abbonati a Xbox Game Pass su console PC, piattaforma che riceverà un update grafico per supportare tutte le funzionalità all'ultimo grido come il Ray Tracing.