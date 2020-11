DOOM Eternal per Switch non è stato cancellato ma uscirà solo in digitale

GameStop USA ha cancellato i preordini di DOOM Eternal per Nintendo Switch nelle scorse ore e questo ha spinto Bethesda a fare chiarezza con una nota inviata a IGN USA. La compagnia conferma l'arrivo del gioco, anche se solo in formato digitale.

Un portavoce di Bethesda fa sapere che "DOOM Eternal uscirà presto su Switch, il lancio è imminente, tuttavia avverrà solo in formato digitale. L'assenza delle versioni fisiche ha costretto GameStop e altri retailer a cancellare i preordini, tutti i clienti verranno ovviamente rimborsati."

Non è chiaro in verità se l'uscita esclusivamente digitale riguardi solamente gli Stati Uniti o anche l'Europa, al momento non ci sono certezze in merito ma l'ipotesi più probabile è che Bethesda abbia cancellato l'uscita fisica in tutto il mondo per concentrarsi sul lancio esclusivamente in digitale tramite Nintendo eShop.

Anche la data di uscita di DOOM Eternal per Nintendo Switch è ancora avvolta nel mistero, il publisher ribadisce che "il gioco uscirà presto", in passato si era parlato di un lancio previsto nel corso del 2020, chissà quindi che il gioco non possa arrivare tra fine novembre e l'inizio di dicembre. La versione Switch di DOOM Eternal è sviluppata da Panic Button, studio responsabile di altri porting "impossibili" per la console Nintendo e autore anche dell'aggiornamento next-gen di Forza Horizon 4 per Xbox Series X/S.