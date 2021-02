DOOM Eternal su Switch: ecco perché i filmati girano a 20fps

La versione Nintendo Switch di DOOM Eternal ha un comparto tecnico castrato rispetto alle controparti PC, PS4, Xbox One e Google Stadia e tra le caratteristiche di questa edizione dello sparatutto troviamo anche i filmati d'intermezzo a 20 fotogrammi al secondo.

In una recente intervista, il lead engineer di Panic Button, Travis Archer, ha svelato le motivazioni dietro questa particolare scelta del team che si è occupato del porting per la console ibrida Nintendo:

"Come accade in molti giochi, i filmati sono parecchio esosi in termini di risorse per via della presenza di molte luci dinamiche, ombre e geometrie complesse, quindi abbiamo deciso di fare questa scelta pur di non perdere qualità grafica in questi momenti. Si tratta di un compromesso. Volevamo che i filmati fossero belli da vedere e con una risoluzione più elevata e abbiamo pensato che la riduzione degli fps non avesse alcun impatto sul gameplay, dal momento che si tratta di momenti nei quali non si gioca."

"Se pensiamo al risultato finale, ritengo ci sia ancora margine di miglioramento sui filmati d'intermezzo e siamo intenzionati ad apportare dei miglioramenti alle loro prestazioni. La decisione è stata però presa in base alla qualità di quelle scene."

Insomma, il team di sviluppo ha preferito sacrificare la fluidità dei filmati per fare in modo che gli utenti Switch potessero godersi al meglio la qualità grafica di DOOM Eternal durante le cutscene.

Avete già letto la nostra recensione di DOOM Eternal su Nintendo Switch?