DOOM Eternal su Switch è un porting eccezionale: l'analisi di Digital Foundry

Il collettivo di Digital Foundry si reimmerge nelle atmosfere di DOOM Eternal per sviscerare i segreti del porting per Nintendo Switch realizzato da Panic Button, la software house texana specializzatasi in questi anni nello sviluppo sulla console ibrida della casa di Kyoto di trasposizioni di titoli multipiattaforma.

Nel filmato di approfondimento che accompagna lo speciale redatto dal giornalista di DF John Linneman, il team di "analisti tecnoludici" legato ad Eurogamer.net ripercorre le principali tappe evolutive del motore grafico ID Tech e sottolinea l'incredibile lavoro compiuto da ID Software con la settima iterazione "maggiore" del loro engine.

L'eccezionale scalabilità garantita dall'ID Tech 7 ha infatti consentito a Panic Button di aggirare gli ostacoli prestazionali rappresentati dall'hardware di Nintendo Switch e riuscire, così facendo, a creare un porting che supera, per qualità e ambizione, i già ottimi risultati ottenuti con la versione Switch di DOOM e la trasposizione nintendiana di Wolfenstein The New Colossus.

In modalità docked, DOOM Eternal su Switch sfoggia infatti una risoluzione dinamica che oscilla tra i 720p e i 540p, garantendo una maggiore "densità di pixel" a schermo rispetto all'esperienza di gameplay offerta dal capitolo precedente e del più recente The New Colossus.

Anche in modalità portatile, dove la scena viene renderizzata tra i 612p e i 360p, il porting di Eternal per Switch sembra vantare la medesima complessità dei modelli poligonali, dell'illuminazione e degli effetti della versione Xbox One X. Il lavoro certosino di Panic Button ha così permesso agli autori statunitensi di ovviare alle limitazioni della console ibrida di Nintendo attraverso una scrupolosa ottimizzazione delle risorse computazionali a propria disposizione, con un sacrificio grafico relativamente contenuto rispetto alle versioni per console last gen, specie per quanto concerne la risoluzione, il framerate e gli effetti volumetrici più esosi in termini di richiesta hardware.

Per approfondire ulteriormente l'argomento, e ampliarlo a quanto ha da offrire lo sparatutto sci-fi di Bethesda dal punto di vista del gameplay spicciolo, vi rimandiamo alla nostra recensione di DOOM Eternal per Nintendo Switch.