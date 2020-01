DOOM Eternal: il team di sviluppo ha già affrontato sessioni di crunch

Come sicuramente ricorderete, DOOM Eternal avrebbe dovuto fare il proprio debutto lo scorso novembre 2019 e, a sole poche settimane dall'uscita, Bethesda ne ha ufficialmente annunciato il rinvio. Nonostante tutto, però, sembra che gli sviluppatori abbiano ugualmente dovuto darsi al crunch time per rientrare nei tempi.

Ecco le recenti dichiarazioni di Marty Stratton, executive producer del gioco, fatte in occasione di un'intervista ai microfoni di VG247:

"Credo sia il miglior gioco che abbiamo mai realizzato. Non avremmo raggiunto lo stesso risultato se non avessimo avuto del tempo aggiuntivo. Il prodotto era completo, infatti non abbiamo aggiunto nulla nel periodo successivo al rinvio e ci siamo limitati a sistemare i tantissimi bug."

"In questo lasso di tempo abbiamo smussato numerosi aspetti del gioco e fatto testare le meccaniche di gameplay a numerose persone esterne allo studio. Il risultato è stata l'aggiunta di un paio di novità, il fix a qualche exploit e tanti ritocchi al bilanciamento."

"Nell'ultima parte del 2019 abbiamo fatto un bel po' di crunch time. Di solito ci alterniamo, così che mentre un gruppo di sviluppatori si dà agli straordinari ce n'è un altro a riposo."

"Cerchiamo di fare il massimo per rispettare tutte le persone, le quali hanno le loro vite e necessitano del proprio tempo. Abbiamo anche sviluppatori molto dediti al lavoro che in ogni caso decidono di continuare a fare il proprio dovere. Vogliamo essere all'altezza delle aspettative dei giocatori e, al tempo stesso, realizzare la nostra visione del progetto."

Insomma, pare che non solo Cyberpunk 2077 abbia bisogno di crunch time ed è probabile che tutti gli altri titoli recentemente posticipati come Marvel's Avengers, Dying Light 2 e FInal Fantasy VII Remake abbiano bisogno di lavoro extra per rispettare i tempi d'uscita previsti.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 20 marzo 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC. Non si hanno invece informazioni precise sull'arrivo dello sparatutto su Nintendo Switch, che debutterà sul mercato solo in un secondo momento.

Avete già letto la nostra anteprima di DOOM Eternal a cura di Marco Mottura, il quale ha giocato i primi tre capitoli del violentissimo FPS?