DOOM Eternal The Ancient Gods Part 1 è disponibile: ecco il video di lancio

Tenendo fede alla parola data ai tanti fan del Doom Slayer, Bethesda e ID Software lanciano ufficialmente The Ancient Gods Parte 1, il primo atto dell'espansione stand alone di DOOM Eternal per PC, Google Stadia, Xbox One e PlayStation 4.

L'esperienza sparatutto offerta da The Ancient Gods si riallaccia agli eventi conclusivi della storia principale, con lo Slayer costretto a proseguire la sua guerra contro le forze del male dopo aver abbattuto la Khan Maykr e annientato la reincarnazione dell'Icona del Peccato.

Sotto il profilo squisitamente ludico e contenutistico, l'esperienza di gameplay promessa dall'avventura in due Parti di The Ancient Gods comprende delle ambientazioni inedite con nemici ancora più arcigni e tantissimi oggetti da collezionare. Il trailer di lancio della Parte 1 sottolinea inoltre la cura riposta dai ragazzi di ID Software nella costruzione dei livelli, e non solo dal punto di vista grafico: l'eroe di DOOM deve infatti studiare con attenzione lo scenario e sfuttarlo a proprio vantaggio per non soccombere alle orde di demoni lanciategli addosso dalla corruzione che alberga nel loro universo.

The Ancient Gods Parte 1 è perciò disponibile da oggi, martedì 20 ottobre, per tutti i possessori del Pass Anno 1, della Digital Deluxe Edition di DOOM Eternal o come acquisto separato, con tanto di accesso alla modalità multiplayer Battlemode.