DOOM Eternal The Ancient Gods Part 2: l'ultimo massacro è meno brillante del previsto

The Ancient Gods Part 2, l'ultimo DLC di DOOM Eternal, segna la conclusione della saga dello Slayer, mettendo in scena il massacro finale in un contenuto meno brillante del suo predecessore. Ecco cosa ne pensiamo.

Dopo aver messo fine al regno di Urdak e annientato la Khan Maykr, lo Slayer è tornato in battaglia cinque mesi fa con The Ancient Gods Part 1, primo ed eccezionale DLC di DOOM Eternal. Forgiato tra le fiamme di una guerra infinita e acclamato dalle masse, il reietto delle Sentinelle della Notte è tornato per sigillare le porte dell'Inferno una volta per tutte, ma la seconda parte dell'espansione si è rivelata meno brillante di quanto era lecito attendersi.

Il nuovo, potentissimo Martello delle Sentinelle si è innestato alla perfezione nell'arsenale e nel rodato combat loop di DOOM Eternal, ma non tutte le aggiunte al bestiario infernale si sono rivelate azzeccate. Il level design ci è parso più spento rispetto al solito, mentre la calibrazione del livello di difficoltà non ci ha convinti. Nonostante queste sbavature, nel complesso ci siamo trovati dinanzi ad un prodotto di buona fattura, di cui abbiamo parlato in maniera approfondita nella Video Recensione che potete visionare in apertura di notizia. Già che ci siete, scoprite cosa ne pensa Alessandro Bruni nella sua recensione di DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2. Il DLC è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, anche in edizione stand-alone.