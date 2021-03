DOOM Eternal The Ancient Gods Part 2 sarà svelato il 15 marzo: ecco la key art

Dopo aver assistito con le software house di Bethesda all'avvenuto matrimonio tra Microsoft e ZeniMax, i ragazzi di ID Software fissano la data in cui presenteranno The Ancient Gods Part 2, la seconda espansione stand alone di DOOM Eternal.

La software house texana invita tutti gli appassionati del kolossal sparatutto ad assistere al Teaser Trailer che verrà mostrato nella giornata di lunedì 15 marzo. Nel frattempo, il team di ID Software ci offre una piccola ma significativa anticipazione attraverso la key art ufficiale di The Ancient Gods Part 2.

Il secondo atto dell'esperienza di The Ancient Gods rimarrà nel solco tracciato dal primo episodio e, quindi, si andrà a riallacciare agli eventi conclusivi della storia principale di DOOM Eternal per proseguire la crociata dello Slayer contro le forze del male. Basta dare un'occhiata alla key art per capire che nella Parte 2 ci sarà da combattere una furiosa battaglia che, presumibilmente, decreterà le sorti dell'intero genere umano.

Nell'attesa di scoprire quali scenari, nemici ed equipaggiamenti inediti verranno svelati il 15 marzo, vi rimandiamo alla nostra recensione di DOOM Eternal The Ancient Gods Part 1, con tutte le considerazioni e le analisi di Alessandro Bruni sull'esperienza ludica e sui contenuti della prima espansione.