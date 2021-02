DOOM Eternal The Ancient Gods Part 2 valutato in Australia: il lancio è imminente?

Sul sito ufficiale dell'ente governativo australiano preposto alla valutazione dei giochi è apparso il rating "completo" di The Ancient Gods Part 2, il secondo atto dell'espansione standalone di DOOM Eternal.

La scheda pubblicata dall'ente australiano, come ampiamente pronosticabile, conferma il rating R 18+ e la presenza di contenuti maturi "da semaforo rosso" nella violenza espressa dal gameplay e nelle tematiche affrontate nel corso dell'avventura demoniaca da vivere nei panni del Doom Slayer. Viene infine segnalato un "semaforo verde" nei contenuti narrativi, in riferimento all'accenno di linguaggio scurrile presente in alcuni dialoghi.

A chi ci segue, ricordiamo che l'esperienza sparatutto offerta da The Ancient Gods si ricollega agli eventi conclusivi della storia principale di Eternal e vede lo Slayer intraprendere un nuovo viaggio per proseguire la sua crociata contro le forze del male, il tutto all'interno di ambientazioni inedite piene di demoni ancora più agguerriti.

Quanto uscirà The Ancient Gods Part 2, quindi? A prescindere dalle considerazioni sulle tempistiche di uscita che potrebbero essere fatte osservando il rating australiano, la seconda parte di questa espansione dovrebbe rimanere nel solco tracciato dal primo atto e proseguire l'ottimo lavoro svolto da ID Software. In attesa di ricevere ulteriori informazioni da parte di Bethesda, vi lasciamo alla nostra recensione di DOOM Eternal The Ancient Gods Part 1 a firma di Alessandro Bruni.