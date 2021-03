DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2, la furia esplode nel primo teaser

Trapelato in anticipo durante il weekend, il primo teaser di DOOM Eternal The Ancient Gods Parte 2 è stato finalmente pubblicato in versione ufficiale da Bethesda e anticipa il full trailer che verrà reso disponibile mercoledì 17 marzo.

Secondo quanto riportato sul Microsoft Store, The Ancient Gods Parte 2 rappresenterà la conclusione dell'epico cammino del DOOM Slayer, in questo capitolo che metterà in scena lo scontro finale con il Dark Lord. Purtroppo non ci sono altri dettagli e dunque dovremo attendere il trailer ufficiale per saperne di più sul secondo DLC di DOOM Eternal, uno dei giochi più acclamati dello scorso anno.

DOOM Eternal è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch (in formato digitale) e Google Stadia, nel corso dell'anno Bethesda e id Software pubblicheranno anche l'aggiornamento next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ancora privo di una data di lancio.



DOOM Eternal è stato lanciato nel marzo 2020 riscuotendo sin da subito un enorme successo di pubblico e critica grazie al suo gameplay frenetico e adrenalinico e ad un comparto tecnico di assoluto spessore. L'arco narrativo The Ancient Gods è stato diviso in due parti, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Ancient Gods Parte 1.