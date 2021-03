DOOM Eternal The Ancient Gods Parte 2, teaser trailer: leak da Bethesda, ora rimosso - Aggiornata

Amatissimo dai fan della frenetica serie shooter, DOOM Eternal è pronto ad espandere ancora una volta i propri confini, grazie all'arrivo di nuovi contenuti.

AGGIORNAMENTO: Il teaser trailer è stato pubblicato per errore dai canali di ufficiali Bethesda, che hanno ora provveduto a rimuovere il filmato. Segue la notizia originale.



Dopo aver proposto il brutale DLC DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 1, gli sviluppatori di id Software - ormai parte degli Xbox Game Studios - offrono un primo assaggio di ciò che i giocatori possono attendersi dalla seconda parte del contenuto aggiuntivo. La software house aveva già stuzzicato il pubblico con la key art di DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2, ma ora si aggiunge anche un primo teaser trailer del DLC. Disponibile per la visione direttamente in apertura a questa news, il filmato ci riporta nei panni del DOOM Guy, pronto ancora una volta a fare strage di demoni grazie ad un arsenale mai così letale.



DOOM Eternal: The Ancients Gods Parte 2 concluderà la guerra contro l'inferno, con il DOOM Slayer chiamato ancora una volta a imbracciare le armi. La versione completa del trailer, conferma id Software, sarà pubblicata a brevissimo, con l'appuntamento fissato per lunedì 17 marzo 2021. Nella speranza che il filmato annunci anche la data di uscita del nuovo DLC, non resta che pazientare ancora pochi giorni per saperne di più!