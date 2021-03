DOOM Eternal The Ancient Gods Parte 2: data d'uscita e primi dettagli dal Microsoft Store

Il Microsoft Store si è lasciato sfuggire in anticipo la data di lancio e alcuni dettagli di The Ancient Gods Parte 2, secondo DLC di DOOM Eternal, la cui presentazione ufficiale è fissata per domani 15 marzo.

Un primo leak si è verificato nella giornata di ieri, quando il canale YouTube di Bethesda ha pubblicato il trailer di The Ancient Gods Parte 2 per errore. La compagnia si è affrettata a rimuoverlo, ma sono in tanti i giocatori ad aver già avuto l'opportunità di dare un'occhiata al nuovo contenuto scaricabile. Nelle scorse ore un'ulteriore falla si è presentata sul Microsoft Store, che ha mandato online anzitempo la scheda del DLC svelando persino la data d'uscita, fissata per il 18 marzo - tre giorni dopo il reveal ufficiale e due giorni prima dell'anniversario dell'uscita del gioco: a quanto pare, id Software e Bethesda manterranno per un soffio la promessa fatta lo scorso anno, quando hanno assicurato la pubblicazione di due contenuti aggiuntivi entro il primo anno di vita di DOOM Eternal.

La scheda del Microsoft Store ha anche svelato alcuni dettagli della trama e le ambientazioni, che vi consigliamo di non leggere se volete evitare anticipazioni. A quanto pare The Ancient Gods Parte 2 rappresenterà la conclusione della saga e della guerra contro l'Inferno del DOOM Slayer. L'inossidabile eroe si recherà ad Immora, l'ultimo baluardo del reame oscuro, dove sarà chiamato ad affrontare il Dark Lord e infine confinare una volta per tutte i demoni nell'Inferno. Tra le ambientazioni figureranno un antico insediamento delle Sentinelle, le "meraviglie cosmiche" di un luogo chiamato World Spear, ed una città devastata della Terra che nasconde un misterioso passaggio. Saranno presenti anche nuovi nemici, come il Barone Corazzato, l'Imp di Pietra, il Predatore Maledetto e gli Screeches, una sorta di zombie.

Ne sapremo di più domani 15 marzo, quando verrà effettuata la presentazione ufficiale di The Ancient Gods Parte 2, secondo e ultimo DLC del Pass Anno 1 di DOOM Eternal.