DOOM Eternal The Ancient Gods Recensione: un DLC brutale!

Con la Parte 1 di The Ancient Gods, i ragazzi di ID Software ci mettono dinanzi a una sfida davvero complessa, persino per i giocatori più scafati di DOOM Eternal.

La prima delle due esperienze singleplayer post-lancio (e rigorosamente standalone) di Eternal rimane infatti nel solco tracciato dal capolavoro originario per renderla ancora più brutale, frenetica e tecnica, seppur con qualche sbavatura riscontrabile nel bilanciamento delle sfide affrontabili nelle tre macro-aree di cui si compone questo DLC.

All'apparente superficialità della storia di The Ancient Gods Parte 1 fa da felice contraltare un gameplay estremamente stratificato, con un design degli scontri parzialmente rivisto e l'aggiunta di avversari a dir poco ostici. Quanto al resto, è davvero impossibile non lodare il lavoro compiuto dal team texano nell'accompagnamento musicale, nella direzione artistica, nella costruzione degli scenari e nella varietà degli scontri a fuoco in cui doverci lanciare in compagnia del Doom Guy.

Di ritorno dall'Inferno sci-fi del kolossal sparatutto di ID Software, il buon Alessandro Bruni ci offre quindi un resoconto completo delle ultime avventure vissute da quel trita-demoni dello Slayer con la nostra recensione di DOOM Eternal The Ancient Gods Part One.