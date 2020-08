DOOM Eternal: The Ancient Gods sarà standalone, conferma Marty Stratton

Il produttore esecutivo di ID Software, Marty Stratton, conferma un dato sfuggito dal video gameplay che ha svelato la data d'uscita del DLC 1 di DOOM Eternal: l'esperienza narrativa e ludica di The Ancient Gods sarà completamente standalone e, quindi, non richiederà l'acquisto o l'installazione del gioco originario.

Ai microfoni della redazione di PCGamesN, il dirigente della storica software house texana ha precisato che "è importante perchè vogliamo che il DLC raggiunga il maggior numero di persone possibile. In effetti, non sarà nemmeno necessario possedere DOOM Eternal per acquistare e giocare all'espansione".

Dietro alla natura standalone dell'espansione in due atti di The Ancient Gods c'è perciò la volontà di ID Software di garantirne l'accesso al maggior numero possibile di appassionati, il tutto nella consapevolezza che il successo del DLC potrebbe determinare anche un aumento di interesse (e quindi di vendite) per il gioco base.

L'avventura di The Ancient Gods, di conseguenza, potrà essere fruita anche da chi, pur possedendo il gioco base, non lo ha mai completato. Lo stesso Stratton sottolinea questo aspetto quando afferma che "se guardamo a quante persone hanno già giocato a Eternal, notiamo che c'è una grande percentuale di utenti - superiore a quella del DOOM del 2016 - che lo ha già completato, quindi osserviamo sempre questo genere di dati e da essi capiamo quanti utenti sono in grado di superare il tuo gioco". La Parte 1 di The Ancient Gods di DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 20 ottobre di quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.