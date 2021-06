DOOM Eternal The Ancient Gods e Strange Brigade: da oggi su Nintendo Switch

Prosegue il Nintendo Direct organizzato dal colosso di Kyoto in occasione dell'E3 2021, con diversi annunci legati a pubblicazioni che approderanno su Nintendo eShop nel corso della giornata odierna, martedì 15 giugno 2021.

Tra questi ultimi troviamo il primo DLC di DOOM Eternal, che a sorpresa è stato annunciato come in dirittura di arrivo sulla console ibrida. Il contenuto The Ancient Gods Parte 1 offre ai giocatori un'ulteriore occasione per calarsi all'interno dell'universo del dinamico shooter di casa id Software. Nintendo e il team di sviluppo non hanno comunicato un orario preciso per il debutto del contenuto sull'eShop, ma l'esordio è atteso nelle prossime ore. In attesa di poter testare la versione Nintendo Switch, sulle nostre pagine trovate la recensione di DOOM Enternal: The Ancient Gods sulle pagine di Everyeye.



Sempre nel corso di oggi, i giocatori Nintendo Switch avranno accesso anche a Strange Brigade. Lo sparatutto multiplayer indirizzato agli appassionati del gaming cooperativo è già disponibile sul mercato dal 2018, ma ora approderà anche sulla console ibrida. Anche in questo caso, potete trovare la recensione di Strange Brigade già sulle pagine di Everyeye.