DOOM Eternal The Ancient Gods: ecco il teaser della prima espansione della storia

Nel corso dell'evento digitale QuakeCon 2020 at Home, i ragazzi di id Software hanno riaperto una finestra sulla dimensione infernale di DOOM Eternal per mostrare il teaser trailer di The Ancient Gods, la prima espansione per la campagna principale del loro kolossal sparatutto.

Il breve filmato confezionato dagli sviluppatori texani conferma gli scenari dell'espansione di DOOM Eternal immortalati nelle immagini condivise da Bethesda nel mese di giugno. The Ancient Gods sarà suddiviso in due Parti: il teaser invita gli appassionati di FPS ad assistere al reveal completo della prima espansione della storia di DOOM Eternal durante l'Opening Night Live 2020, lo spettacolo organizzato da Geoff Keighley per il 27 agosto in coincidenza della Gamescom 2020.

Durante lo show presentato da Keighley avremo perciò l'opportunità di assistere al filmato di presentazione ufficiale della Parte Uno di The Ancient Gods, si presume con un trailer in cinematica accompagnato da alcuni spezzoni di scene di gameplay con protagonista il Doom Slayer.

In attesa di scoprire che cosa ha in serbo per noi il team di id Software, vi ricordiamo che Bethesda ha confermato l'arrivo di DOOM Eternal su PS5 e Xbox Series X nel 2021: chi possiede già il gioco potrà scaricare gratis l'aggiornamento con grafica nextgen e contenuti inediti.