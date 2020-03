DOOM Eternal, trailer di lancio in dirittura di arrivo: Bethesda annuncia la data!

Il ritorno dello Slayer è ormai imminente, con meno di dieci giorni che separano il pubblico dalla pubblicazione di DOOM Eternal, nuova iterazione del celebre franchise di casa Bethesda.

Per preparare a dovere il pubblico all'arrivo del nuovo sparatutto in prima persona, la software house ha assemblato un trailer di lancio dedicato, che arriverà con qualche giorno di anticipo rispetto alla pubblicazione del gioco. Tramite i propri canali social, come potete verificare direttamente in calce a questa news, Bethesda ha infatti fissato l'appuntamento per la giornata di domani, giovedì 12 marzo! Purtroppo, per ora, non è stato comunicato un orario specifico: siete curiosi di vedere in azione l'ultimo trailer di DOOM Eternal?



In attesa di poter visionare il filmato, vi rammentiamo che l'ultima fatica di id Software approderà sul mercato videoludico il prossimo 20 marzo, con un'uscita simultanea su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il frenetico sparatutto resta atteso anche su Nintendo Switch e Google Stadia, ma per le piattaforme Nintendo e Google non è ancora stata comunicata una data di lancio definitiva. In attesa della recensione, sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli sulla Battlemode di DOOM Eternal, nuova modalità di gioco in multiplayer, e uno speciale interamente dedicato alle armi più iconiche della saga.