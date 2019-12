DOOM Eternal: il trailer dei TGA in italiano; confermata l'opzione per il mirino centrato

Durante la notte dei Game Awards 2019 c'è stato spazio anche per un breve, ma spettacolare trailer di DOOM Eternal, sparatutto demoniaco in sviluppo presso gli studi di id Software e previsto per il prossimo anno.

In pochi secondi, oltre a passare in rassegna alcuni dei premi conquistati durante le recenti fiere videoludiche, offre una panoramica di tutto ciò che il titolo avrà da offrire, ovvero orde di demoni e azione sfrenata e sanguinosa. Buone notizie anche per chi non mastica l'inglese, poiché poche ore fa l'account YouTube italiano di PlayStation ha caricato il medesimo trailer doppiato in lingua italiano: "Contro tutto il male che l'inferno può evocare, tutta la crudeltà che l'umanità può produrre, abbiamo deciso che manderemo soltanto te". Lo trovate in apertura di notizia, buona visione.

I fan di lunga data saranno inoltre felici di sapere che DOOM Eternal includerà un'opzione per centrare il mirino dell'arma, funzione che riprodurrà il feeling dei capitoli storici della saga. La breve clip condivisa da id Software in occasione dell'annuncio (allegata in basso) fornisce un'idea ben precisa sul funzionamento di tale meccanica.

DOOM Eternal, inizialmente previsto per quest'anno, verrà pubblicato il 20 marzo 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, anche in edizione Deluxe. Successivamente, in una data non ancora specificata, DOOM Eternal arriverà anche su Nintendo Switch.