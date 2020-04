DOOM Eternal: tre milioni di copie digitali vendute a marzo

Animal Crossing New Horizons ha distrutto ogni record a marzo 2020 vendendo oltre cinque milioni di copie sul mercato digitale, come confermato da SuperData, positivi sono però anche i numeri registrati da DOOM Eternal, uscito in contemporanea con il gioco Nintendo.

Nello specifico DOOM Eternal ha venduto oltre tre milioni di copie digitali nel solo mese di marzo, cifre tre volte superiori rispetto a quelle registrate da DOOM ormai quattro anni fa, capace di vendere 957.000 copie (sempre digitali) nel mese di lancio, nel lontano maggio 2016. SuperData giudica in maniera positiva il lavoro svolto da Bethesda sul fronte marketing, tuttavia la società di analisi fa sapere di non prevedere guadagni a lungo termine per DOOM Eternal, trattandosi di una esperienza prevalentemente single player che non può contare su un flusso di denaro continuo provenienti da microtransazioni e acquisti in-app.

DOOM Eternal ha ricevuto recensioni estremamente positive da parte della stampa internazionale, il gioco è uscito su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia mentre la versione per Nintendo Switch deve ancora vedere la luce e arriverà nelle prossime settimane, la data non è stata resa nota ma secondo id Software l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga.