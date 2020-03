DOOM Eternal Trucchi: dove trovare i Cheat Code a forma di floppy

Nascosti nei livelli di DOOM Eternal ci sono 14 floppy disk. Ciascuno di essi sblocca un cheat code che può essere attivato all'interno delle missioni, fornendo diversi bonus extra come vite infinite e così via. Insomma, dei trucchi veri e propri: vi mostriamo dove trovarli tutti.

Per sbloccare i trucchi di DOOM Eternal, dunque, è prima di tutto necessario trovare il relativo floppy disk nascosto nei livelli, che apparirà sulla mappa come un'icona luminosa a forma di punto interrogativo. Ce ne sono in tutto 14: vediamo quali sono, a cosa servono e dove si trovano.

Segnaliamo inoltre che trovare tutti questi floppy vi consentirà di sbloccare il classico Doom 1 in DOOM Eternal.

Tutti i Ceath Code (trucchi) di DOOM Eternal

Di seguito elenchiamo i 14 cheat code presenti in DOOM Eternal, spiegandovi quali bonus sbloccano nel gioco, e dove è possibile trovare il relativo floppy disk che permette di acquisirlo nel gioco.

Cheat Code 1 – Vite Extra Infinite

Attivando questo trucco otterrete vite infinite. Il relativo floppy disk si trova verso la fine della Missione 1. La sua posizione esatta viene mostrata all'inizio del filmato proposto in apertura.

Cheat Code 2 – IDDQD

Questo trucco permette di avere sempre attiva l'armatura della sentinella. Il floppy disk si trova nell'area segreta della Missione 3, come potete vedere nel filmato a partire dal minuto 05:16.

Cheat Code 3 – Proiettile d'Argento

Il cheat in questione consente di eliminare qualsiasi demone stordito con un solo colpo. Troverete il relativo floppy nell'area segreta della Missione 4. Per aiutarvi con un riferimento visivo, guardate il video a partire dal minuto 11:09.

Cheat Code 4 – Munizioni Infinite

Come suggerisce il nome, questo trucco vi permette di avere munizioni infinite per le vostre armi. Il floppy è custodito nell'area segreta della Missione 5, come mostrato nel video a partire dal minuto 06:47.

Cheat Code 5 – IDKFA

Un trucco molto ghiotto che vi consente di sbloccare istantaneamente tutte le armi potenziate al massimo. Il floppy è posizionato nell'area segreta della Missione 6. Se avete bisogno di aiuto per trovarlo, guardate il video a partire dal minuto 07:59.

Cheat Code 6 – Onslaught

Questo cheat vi permette di giocare con il powerup Onslaught costantemente attivo. Lo troverete durante la Missione 7, come potete vedere nel filmato a partire dal minuto 12:13.

Cheat Code 7 – Overdrive

Un trucco simile al precedente, con la differenza che il powerup costantemente attivo è l'Overdrive. Il relativo floppy è custodito nell'area segreta della Missione 9, come è possibile vedere nel filmato a partire dal minuto 13:29.

Cheat Code 8 – Carestia

Il cheat in questione rende sempre attiva la Modalità Carestia, in modo che i nemici non lascino cadere alcun oggetto di ripristino armatura o vita. Lo trovate nell'area segreta della Missione 10, come potete vedere nel video a partire dal minuto 15:40.

Cheat Code 9 – Party

Il trucco rende sempre attiva la Modalità Party, in modo che i demoni esplodano in tanti confetti ogni volta che fate saltare la loro testa o gli arti. Il floppy si trova all'interno della Missione 11, come potete vedere nel filmato a partire dal minuto 09:01.

Cheat Code 10 – Stordimento Istantaneo

Questo cheat rende sempre attiva la Modalità Stordimento Istantaneo, in modo che qualsiasi colpo stordisca istantaneamente i nemici (ad esclusione dei boss). Il relativo floppy è custodito nell'area segreta della Missione 11, come potete vedere a partire dal minuto 10:42.

Cheat Code 11 – Berserk

Un trucco che vi permette di giocare con il powerup Berserk costantemente attivo. Lo trovate all'interno della Missione 12, come potete vedere nel video a partire dal minuto 03:06.

Cheat Code 12 – Corazza potenziata

Attivando questo cheat potenzierete al massimo la vostra armatura in modo istantaneo. Il relativo floppy disk può essere trovato nella Fortezza del Destino, dopo aver ottenuto il Crogiolo Demoniaco. Per capire come raccoglierlo, guardate il filmato a partire dal minuto 02:30.

Cheat Code 13 – Rune sbloccate

Un cheat che attiva istantaneamente tutte le Rune del gioco. Anche questo floppy si trova all'interno della Fortezza del Destino, e potrete raccoglierlo solo se siete in possesso di 2 Batterie delle Sentinelle, come mostrato nel video in cima a partire dal minuto 14:13.

Cheat Code 14 – Modalità QuakeCon

Attivando questo cheat vi sentirete come i campioni del QuakeCon: verrà infatti creato un pubblico invisibile che esulterà ad ogni vostra azione. Al contrario degli altri trucchi, il relativo floppy non si ottiene trovandolo in un luogo nascosto. Per sbloccare questo cheat, infatti, dovrete potenziare al massimo la corazza Praetor.

Siete già riusciti a sbloccare tutti i trucchi? Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di DOOM Eternal.