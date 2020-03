DOOM Eternal: tutte le Uccisioni Epiche e come eseguirle

Come il suo predecessore, anche DOOM Eternal consente ai giocatori di eliminare i nemici con le uccisioni epiche, delle particolari esecuzioni ad alto contenuto splatter. Vediamo in azione tutte le uccisioni epiche presenti nel nuovo FPS di id Software.

In DOOM Eternal ci sono tantissime tipologie di uccisioni epiche che potete eseguire. Non a caso, nel gioco è stato incluso un trofeo/obiettivo intitolato "Accidenti, mi muoiono tutti SUBITO", che richiede proprio di eseguire 33 diverse uccisioni epiche in un unico salvataggio.

Come si eseguono le uccisioni epiche? Da quali parametri sono influenzate? Vediamolo insieme.

Come eseguire le Uccisioni Epiche in DOOM Eternal

Quando colpite i nemici con le vostre armi, a un certo punto gli avversari inizieranno a brillare. In base alla quantità di danni che gli avete inflitto, brilleranno di un certo colore: blu o arancione.

Le uccisioni epiche possono essere eseguite solo quando i nemici brillano di arancione. Questo è il momento perfetto per eseguire l'uccisione epica: avvicinatevi al nemico e premete il tasto E su PC o la levetta destra su console.

Esistono numerosi tipi di uccisioni epiche. In base a cosa viene eseguita un'uccisione epica invece di un'altra? Dipende dal nemico che avete di fronte, dalla direzione dalla quale vi state avvicinando, dal fatto che lo colpiate di lato, dal basso o dall'alto e così via. Se volete un riferimento visivo per capire quali tipologie di uccisioni epiche potete eseguire, vi basta guardare il filmato proposto in apertura.

Segnaliamo inoltre che le uccisioni epiche possono essere eseguite anche sui boss, come potete vedere nel video riportato in basso (attenzione agli spoiler!).

A proposito di uccisioni spettacolari, siete già riusciti a trovare la Lama del Crogiolo? Se invece siete amanti dei DOOM vecchia scuola, potrebbe interessarvi sapere come sbloccare la skin del Doomguy classico.