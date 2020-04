DOOM Eternal: l'ultima speedrun lascia di stucco gli sviluppatori

Invitate ad assistere ad una speedrun di DOOM Eternal, gli autori di id Software sono rimasti letteralmente di sasso alla vista delle strategie adottate dal giocatore per riuscire a completare la campagna principale del kolossal FPS in meno di mezz'ora.

L'evento è stato organizzato dalla redazione di IGN.com e ha visto per protagonista l'appassionato di DOOM Eternal conosciuto come Xamide. La speedrun che ha compiuto è stata commentata dai maggiori enti di id Software, ovvero da Marty Stratton (produttore esecutivo), Hugo Martin (direttore), Jerry Keehan (direttore del level design) ed Evan Eubanks (programmatore capo).

Nell'assistere allo spettacolo ingame offertogli dallo "specialista di speedrun" Xamide, gli autori della software house statunitense hanno reagito esclamando in maniera simpatica "ma che stiamo guardando? Come ci è riuscito?!".

Ciò che rende davvero interessante questo filmato, infatti, non è tanto la bravura di Xamide nel finire in tempi record DOOM Eternal, quanto piuttosto l'incredulità che traspare nei commenti del team di id Software assistendo agli stratagemmi e alle tattiche impiegate dallo speedrunner per completare l'avventura del Doom Slayer.

Nel lasciare a voi ogni giudizio ulteriore all'ultima speedrun seguita da id Software, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di DOOM Eternal e del nostro approfondimento con tante strategie utili per sopravvivere all'Inferno in DOOM Eternal.