DOOM Eternal: l'update con Ray Tracing si lancia in video su PC, Xbox Series X/S e PS5

Come promesso da Bethesda, l'update nextgen di DOOM Eternal è disponibile da oggi, 29 giugno, su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Per l'occasione, ID Software pubblica un video sulla versione Xbox Series X dell'update che illustra le migliorie grafiche e prestazionali di questo importante aggiornamento gratuito.

L'update, studiato per trarre vantaggio dalla potenza computazionale e dalle funzionalità delle piattaforme di ultima generazione, richiede l'installazione di circa 70GB di dati su PS5 e Xbox Series X/S. L'aggiornamento consente all'ultimo capolavoro sparatutto di ID Software di integrare il Ray Tracing in DOOM Eternal, tanto su PC quanto su console nextgen.

La scheda a seguire riassume le specifiche con i target di risoluzione e framerate dei nuovi preset grafici aggiunti dagli sviluppatori texani con il nuovo update di DOOM Eternal:

Xbox Series X

Modalità Performance - 1800p a 120fps

Modalità Bilanciata - 2160p a 60fps

Modalità Ray Tracing - 1800p a 60fps

PlayStation 5

Modalità Performance - 1584p a120fps

Modalità Bilanciata - 2160p a 60fps

Modalità Ray Tracing - 1800p a 60fps

Xbox Series S

Modalità Performance - 1080p a 120fps

Modalità Bilanciata - 1440p a 60fps

Modalità Ray Tracing - non disponibile

In virtù del matrimonio tra Bethesda e Microsoft, naturalmente l'aggiornamento nextgen di DOOM Eternal può essere scaricato in via del tutto gratuita anche dagli emuli del Doom Guy abbonati a Xbox Game Pass.