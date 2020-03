DOOM Eternal, in attesa dell'uscita: 15 minuti di gameplay del gioco id Software

Mancano ormai poco più di dieci giorni all'uscita di DOOM Eternal, nuova creatura videoludica partorita dall'estro creativo degli sviluppatori di stanza presso id Software.

Per ingannare l'attesa che separa i giocatori dalla possibilità di testare con mano il ritorno del frenetico sparatutto in prima persona, segnaliamo un nuovo video gameplay dedicato. A proporlo è il team di PlayStation Access, che offre al pubblico un'interessante occasione per scoprire circa quindici minuti di DOOM Eternal. Tra frenetici scambi di colpi, avversari demoniaci ed armi altamente distruttive, la sequenza di gioco è disponibile direttamente in apertura a questa news: non ci resta dunque che augurarvi una buona visione! Cosa ne pensate, siete pronti ad immergervi ancora una volta nelle atmosfere della saga firmata da id Software?

In attesa del prossimo 20 marzo, data di uscita delle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC di DOOM Eternal, sulle pagine di Everyeye potete trovare diversi speciali dedicati all'FPS. La Redazione vi accompagna così alla scoperta delle armi più iconiche della serie DOOM in un video interamente dedicato. Per chi non vuole invece perdersi alcun tassello dell'universo di gioco preesistente, suggeriamo invece uno speciale curato dal nostro Alessandro Bruni e focalizzato sull'evoluzione dell'IP da DOOM a DOOM Eternal.