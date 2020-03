DOOM Eternal: alcuni utenti segnalano problemi con l'attivazione dell'HDR

DOOM Eternal è uscito da qualche giorno ed è stato accolto con il favore del pubblico e della critica. Sebbene il gioco non supporti ancora il Ray Tracing, gli sviluppatori hanno implementato quello all'HDR. Tuttavia alcuni utenti PC sembrano rilevare importanti problemi.

Su Reddit infatti sembrano crescere le segnalazioni relative all'attivazione dell'HDR, in particolar modo per i possessori di hardware grafico AMD. Da quanto si apprende molti utenti ricevono un messaggio di errore quando tentano di abilitare l'HDR sulle GPU Radeon: "Avviso: i driver grafici AMD attualmente non supportano l'HDR. AMD sta lavorando attivamente per risolvere il problema". Interessante notare che Bethesda ha pubblicato un articolo di supporto indicando ai possessori di GPU AMD di installare la versione dei driver più recente per abilitare la funzione HDR. AMD da parte sua ha pubblicato la nuova versione di Radeon Software Adrenalin 2020 Edition che offre le ottimizzazioni specifiche per DOOM Eternal. Nelle note si legge però di un problema noto proprio con l'HDR e indipendentemente da questo gli utenti sembrano non trarre giovamento dall'aggiornamento.

Anche alcuni utenti NVIDIA lamentano lo stesso problema, anche se al momento in misura minore. Voi avete incontrato problemi? Fatecelo sapere nei commenti. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile la recensione di DOOM Eternal.