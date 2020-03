DOOM Eternal: la versione Google Stadia non girerà in 4K reali al lancio

Bethesda e ID Software hanno svelato i requisiti di DOOM Eternal: la scheda che illustra le specifiche delle diverse versioni del kolossal sparatutto rivela un interessante dettaglio sulla risoluzione dell'edizione che sarà fruita in game streaming dall'utenza di Google Stadia.

Sulle pagine del sito ufficiale di Bethesda si legge infatti che DOOM Eternal su Stadia girerà a 1080p e 60fps su display HD e raggiungerà i 2160p su monitor 4K solo tramite l'upscaling della risoluzione Full-HD, anche qui con una frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo ancorata sui 60fps e supporto HDR garantito per i possessori di un monitor o di una TV compatibile.

Contrariamente a quanto previsto, quindi, la versione Google Stadia di DOOM Eternal non garantirà i 4K reali, o almeno non per il lancio che ricordiamo essere previsto per il 20 marzo anche su PC, PS4 e Xbox One.

L'assenza di questa funzionalità dall'annuncio delle specifiche e dei requisiti di sistema definitivi del gioco contraddice quanto affermato da Marty Stratton nel corso della GDC 2019: in quell'occasione, il co-direttore di ID Software promise infatti che Google Stadia avrebbe offerto una versione in 4K reali di DOOM Eternal. Se non altro, tutte le anteprime e le analisi che stanno accompagnando l'uscita del gioco (qui trovate il nostro speciale su DOOM Eternal prima della recensione) lo descrivono come "inattaccabile" dal punto di vista grafico e ludico.

Anche Google, d'altronde, ha più volte sottolineato come Stadia sia una piattaforma in continua evoluzione, con miglioramenti costanti delle infrastrutture e del software che si rifletteranno sulla bontà grafica dei giochi e sui contenuti da fruire in streaming.