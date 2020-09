DOOM Eternal, che fine ha fatto la versione Nintendo Switch?

Sono passati ben sei mesi dalla pubblicazione delle edizioni per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, eppure non c'è ancora traccia di DOOM Eternal per Nintendo Switch. È il caso di preoccuparsi? No, stando a quanto dichiarato da Marty Stratton.

Nel corso di un recente intervento al PAX Online x EGX Digital, il produttore esecutivo ha dichiarato che i lavori stanno proseguendo, e che all'uscita non dovrebbe mancare ancora molto. "Vorrei darvi maggiori dettagli al riguardo. Leggo tutti i commenti, quando c'è DOOM Eternal di mezzo c'è sempre un messaggio su cinque che recita: 'Sì, ma quando ci direte qualcosa della versione Switch?'. Lo so che le persone sono in ansia". Ha poi continuato: "Stiamo cercando di realizzare la miglior versione possibile, per cui stiamo collaborando con Panic Button. Stanno tutti lavorando da casa, e c'è voluto più tempo per arrivare al punto attuale. È molto vicina, e stiamo cercando di non fare compromessi poiché c'è un'altissima richiesta. Ne parleremo nuovamente in un futuro non molto lontano. È vicino, ma non posso dire quanto esattamente".

Pur non affermandolo chiaramente, il produttore ha lasciato intendere che il regime di smart working, resosi necessario a causa della pandemia di Coronavirus, potrebbe aver causato dei rallentamenti dello sviluppo. In ogni caso, sembra che l'attesa stia finalmente per terminare. Ne approfittiamo per ricordarvi che il 20 ottobre DOOM Eternal si espanderà con The Ancient Gods Part One, primo contenuto aggiuntivo destinato ad essere pubblicato in formato stand-alone.