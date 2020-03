DOOM Eternal, versione PC: ecco i requisiti hardware minimi e consigliati

Tra poco meno di due settimane, DOOM Eternal scatenerà tutta la propria furia nell'universo videoludico, sia in versione console, attesa su PlayStation 4 e Xbox One, sia in versione PC.

E proprio ai giocatori interessati a quest'ultima edizione del gioco segnaliamo che id Software ha recentemente reso noto l'elenco dei requisiti hardware necessari per sfruttare il nuovo capitolo dell'iconica saga di sparatutto in prima persona sul proprio Personal Computer. Di seguito, vi riportiamo dunque i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di DOOM Eternal, così come attualmente riportati nella scheda dedicata al gioco presente su Steam.

Requisiti Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: 64-bit Windows 7/64-Bit Windows 10

Processore: Intel Core i5 @ 3.3 GHz or better, or AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz or better

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)/RX 470 (4GB)

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: (1080p / 60 FPS / Low Quality Settings)

Requisiti Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: 64-bit Windows 10

Processore: Intel Core i7-6700K or better, or AMD Ryzen 7 1800X or better

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (8GB) or AMD Radeon RX Vega56 (8GB)

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: (1440p / 60 FPS / High Quality Settings)

In chiusura, vi ricordiamo che DOOM Eternal sarà pubblicato il prossimo 20 marzo: nell'attesa, sulle pagine di Everyeye trovate uno speciale dedicato alle armi più iconiche della serie DOOM