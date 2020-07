DOOM Eternal: la versione per Switch offrirà un'esperienza completa, parola di Stratton

In un recente panel di Gamelab Live 2020, Marty Stratton è tornato a parlare della versione per Nintendo Switch di DOOM Eternal affermando che la data di uscita verrà rivelata presto e che il gioco sarà soddisfacente come il precedente DOOM.

Lo sviluppatore di ID Software, in riferimento alla versione per Switch di DOOM Eternal, ha infatti dichiarato: "Parleremo presto della data di uscita. Al momento non possiamo ancora farlo. Il gioco ha fatto grandi progressi...abbiamo pubblicato DOOM Eternal sulle stesse piattaforme di DOOM (2016) e ho pensato che fosse un vero successo del nostro team tecnico e penso che questa volta sarà la stessa cosa per Panic Button e per il nostro engine team perché è come se il loro motore passasse per l'ottimizzazione che è stata già fatta. Penso che andrà tutto bene come per DOOM e sono davvero contento che la gente possa giocarlo".

Marty Stratton ha poi concluso: "DOOM (2016) su Switch è sembrato un esperimento: quel tipo di gioco, la sua natura adulta, la prospettiva in prima persona, funzionerà? Su quella piattaforma è andato alla grande quindi penso che faremo un ulteriore step con DOOM Eternal...non lo stiamo affatto annacquando. I giocatori possono aspettarsi un'esperienza completa".

L'uscita di DOOM Eternal su Nintendo Switch sembra quindi avvicinarsi a piccoli passi. Intanto l'Update 2 di DOOM Eternal per le altre piattaforme ha introdotto una serie di importanti novità.