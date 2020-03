DOOM Eternal: la versione Switch sorprenderà i giocatori; nuovo video della Battle Mode

Le preoccupazioni per l'epidemia di Coronavirus non hanno fermato Bethesda e id Software dal partecipare al PAX East 2020 che si sta svolgendo a Boston in questi giorni. Le due compagnie ne hanno così approfittato per mostrare ancora una volta di DOOM Eternal, l'atteso FPS infernale in uscita a marzo.

In un'intervista concessa a US Gamer, il produttore esecutivo Marty Stratton ha avuto modo di parlare della versione per Nintendo Switch del gioco, che a differenza delle altre non ha ancora ricevuto una data di lancio, essendo prevista per un generico 2020. Stratton ha affermato che in giocatori non dovrebbero assolutamente preoccuparsi, poiché i lavori sul porting, presi in carico da Panic Button, stanno procedendo bene: "Non abbiamo parlato di date o altro, ma posso dire che ci ho giocato circa una settimana fa e sono rimasto sbalordito. Ho sempre definito i nostri partner, i ragazzi di Panic Button, come i 'maestri della piattaforma', e hanno provato ancora una volta di esserlo. Sono davvero convinto che sorprenderà le persone".

Durante i Bethesda Game Days, evento svoltosi al PAX East e trasmesso in diretta sui canali ufficiali della compagnia, id Software ha nuovamente mostrato in azione il multiplayer di DOOM Eternal, ovvero la Battle Mode. Completamente differente dalla proposta online del capitolo del 2016, questa modalità asimmetrica vede contrapporsi uno Space Marine e due demoni. Potete visionare il gameplay catturato su PC in cima a questa notizia (a partire da 2 ore e 8minuti circa), mentre se volete approfondire l'argomento vi consigliamo di leggere la nostra anteprima della Battle Mode di DOOM Eternal. Di recente, id Software ha anche parlato del motore grafico, l'id Tech 7, che su PC può raggiungere i 1000 fps.