DOOM Eternal: video e dettagli dell'Update 4 col livello Master Super Nido di Sangue

Di ritorno dalle pagine di Xbox Wire con l'annuncio dell'arrivo di DOOM Eternal nel Game Pass PC, Bethesda accompagna il lancio dell'Update 4 con una scheda che ne illustra le novità principali e un video dedicato alla sua aggiunta più importante, ossia quella del livello Master Super Nido di Sangue.

Il Livello Master gratuito Super Nido di Sangue rappresenta un'esperienza di combattimento complementare alla campagna principale e studiata per mettere alla prova i giocatori con sfide brutali.

Una volta attivato il nuovo livello di difficoltà Master, gli emuli del Doom Slayer devono fronteggiare dei pericoli ambientali che obbligano a una modifica radicale del proprio approccio, specie in funzione dell'ingresso di creature ancora più difficili da abbattere.

L'aggiornamento di DOOM Eternal prepara il terreno anche per la prossima novità in arrivo nella dimensione sparatutto del kolossal di ID Software, ossia l'evento a tema natalizio Incarta e Lacera che partirà il 10 dicembre su PC e console per portare in dote una valanga di oggetti estetici da sbloccare sia nella campagna principale che nella BattleMode multiplayer. Da segnalare infine l'aumento della risoluzione predefinita di DOOM Eternal in retrocompatibilità su piattaforme nextgen Microsoft, che passa a 4K e 60Hz su Xbox Series X e a 1080p e 60Hz su Xbox Series S.