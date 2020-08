DOOM Eternal: video gameplay e data d'uscita del DLC 1 The Ancient Gods

I ragazzi di ID Software hanno mostrato all'Opening Night Live della Gamescom 2020 il video gameplay di The Ancient Gods Parte 1, il contenuto aggiuntivo che andrà ad espandere la campagna principale di DOOM Eternal.

Il primo dei due episodi di The Ancient Gods ci porterà a esplorare un'ambientazione completamente nuova per fronteggiare in compagnia del Doom Slayer l'ennesima sventura che incombe sul genere umano.



Tra creature biomeccaniche ancora più arcigne ed elementi di gameplay inediti che vanno a innestarsi nel già ricco arsenale dell'eroe di Doom, The Ancient Gods promette di stratificare ulteriormente l'offerta contenutistica del capolavoro targato Bethesda. A far da corollario al fiume di proiettili che si abbatterà sui demoni, e di emozioni che ci investiranno partecipando alla nuova avventura dell'eroe di Eternal, troveremo anche delle ambientazioni esotiche.



The Ancient Gods Parte 1 di DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Cosa ne pensate di questa espansione e delle scene immortalate nel video d'annuncio? Già che ci siamo, vi rimandiamo alla nostra recensione di DOOM Eternal, non prima però di ricordarvi che il kolossal FPS di Bethesda e ID Software arriverà anche su PS5 e Xbox Series X con un update gratis per chi possiede già il gioco.