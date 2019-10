DOOM Eternal: un video mostra i bonus preordine e della Deluxe Edition

I curatori del canale YouTube della catena di negozi EB Games ci regalano le primissime scene di gioco di DOOM Eternal successive all'annuncio del rinvio della data di uscita: al centro del video troviamo i bonus previsti per chi prenoterà lo sparatutto di Bethesda o acquisterà la Deluxe Edition.

Per addolcire l'amara pillola dello slittamento a marzo del prossimo anno, EB Games offre ai fan del Doom Slayer l'opportunità di ammirare in anteprima alcuni dei contenuti aggiuntivi che andranno a impreziosire l'offerta di Eternal, a cominciare alle skin estetiche per le armi, le armature dell'eroe della campagna principale e l'aspetto dei demoni interpretabili nel comparto multiplayer Battle Mode.

Chi acquisterà la Deluxe Edition potrà ottenere anche delle speciali skin "infernali" per il Doom Guy e, soprattutto, l'accesso al Pass Anno 1, il pacchetto che comprenderà tutti i DLC che saranno pubblicati dagli autori id Software nel primo anno del supporto post-lancio del loro attesissimo sparatutto per PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch.

Come preannunciato da Bethesda in occasione del posticipo di DOOM Eternal al 20 marzo del 2020, chi effettuerà (o ha già effettuato) il preordine dello sparatutto sci-fi a tinte horror potrà scaricare gratuitamente la versione rimasterizzata di DOOM 64 su tutte le piattaforme, Nintendo Switch inclusa (di cui, però, non si conosce ancora la data di lancio definitiva di Eternal): il download del titolo sarà possibile a partire dal 20 marzo.