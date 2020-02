DOOM Eternal: video speciale sulle armi più iconiche della serie sparatutto

I cancelli dell'Inferno di DOOM Eternal stanno finalmente per aprirsi. Perchè allora non approfittare dell'attesa per il ritorno del Doom Slayer passando in rassegna le armi più iconiche sfoggiate in questi anni dall'eroe della serie sparatutto di ID Software?

Sin dai gloriosi esordi dell'epopea FPS ideata da John Carmack e John Romero, al nome di DOOM sono associati degli elementi di equipaggiamento tanto celebri da diventare uno standard per l'intero genere dal 1993 ad oggi.

Tra lanciagranate in grado di abbattere intere schiere di nemici con un sol colpo e devastanti motoseghe entrate nell'immaginario collettivo, l'arsenale del Doom Slayer non è secondo a quello degli altri eroi dei videogiochi e ne avremo una dimostrazione ulteriore abbattendo i demoni di Eternal.

Con lo speciale sulle armi più iconiche di DOOM firmato da Alessandro Bruni, e con il video che campeggia a inizio articolo, facciamo così un tuffo nei ricordi per rivivere le brutali battaglie combattute imbracciando il BFG9000, la mitica doppietta spappola-mostri e la misteriosa Dark Claw, l'arma dimenticata che si nutriva di anime umane!

E voi, a quale arma di DOOM siete più affezionati? In attesa di leggere i vostri commenti al riguardo, ricordiamo a tutti gli amanti di FPS che DOOM Eternal arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 20 marzo. Anche la versione Google Stadia dovrebbe approdare sul catalogo del servizio in game streaming di Big G per il 20 marzo, mentre per quanto riguarda l'edizione Nintendo Switch non è stata ancora annunciata la data di uscita ufficiale.