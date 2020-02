DOOM: l'FPS del 2016 sembra un gioco nextgen con le mod grafiche dell'italiano Massihancer

Non pago dei riconoscimenti ottenuti con i suoi lavori su Battlefield 5 ai limiti del fotorealismo e sull'omaggio di The Mandalorian in Star Wars Battlefront, il modder italiano Massihancer si dedica al DOOM del 2016 per proiettarlo idealmente nella nextgen.

Partendo dal già ottimo lavoro svolto sui due kolossal sparatutto di EA DICE, Massihancer si è servito di tool dedicati come Reshade per infondere ulteriore realismo all'universo di gioco del reboot della serie FPS "infernale" del Doom Slayer.

Anche grazie all'ausilio della versione Beta dei nuovissimi RT Shader di Pascal Gilcher, il modder ha potuto sperimentare delle combinazioni di effetti e tonemap per dare alla scena un tocco cinematografico, soprattutto in funzione di un'illuminazione che riprende la build di DOOM mostrata da ID Software nel corso dell'E3 2015.

L'utilizzo di una scheda video NVIDIA RTX 2080 Ti ha poi permesso a Massihancer di elevare ulteriormente il comparto grafico dell'FPS a tinte horror ricreando l'effetto delle global illumination con riflessi realistici del filmato di presentazione dell'E3. Come possiamo intuire ammirando lo spettacolare video confezionato dal modder italiano, il "trattamento di bellezza nextgen" di questa versione iper-realistica di DOOM consente agli utenti di giocare in 4K e a 30fps su di un PC equipaggiato con una GPU di potenza analoga (o comunque non inferiore) a quella della RTX 2080 Ti.

Date un'occhiata al nuovo lavoro di Massihancer e diteci che cosa ne pensate, ma prima vi ricordiamo che il nuovo episodio della serie FPS di ID Software, DOOM Eternal, arriverà il 20 marzo su PC, PS4 e Xbox One e successivamente su Nintendo Switch e Google Stadia.