Doom gira davvero ovunque: un video lo mostra in azione sul Blocco Note

Se dopo aver visto il primo Doom girare su un trattore pensavate di averle viste proprio tutte, sappiate che la vecchia gloria idSoftware ha raggiunto nuovi lidi inaspettati.

A far parlare di nuovo del gioco è il canale dello YouTuber Samperson che, sebbene sia attivo da oltre sei anni, solo di recente ha iniziato a pubblicare contenuti, uno dei quali riguarda un bizzarro tentativo di riesumare un vecchio Kinect per Xbox One e farlo funzionare attraverso pratiche non del tutto legali. Il secondo filmato dell'utente riguarda proprio Doom, che grazie ad un particolare sistema riesca a far girare il titolo perfettamente sulla versione non modificata del Blocco Note, uno dei tanti programmi Windows installati di default su qualsiasi PC che monti un sistema operativo Microsoft.

Stando alla descrizione del video che mostra la bizzarra versione dello sparatutto in soggettiva su YouTube, lo streamer promette di diffondere presto i dettagli su come replicare tutti i passaggi ed ottenere il medesimo risultato su qualsiasi PC sia in grado di avviare l'applicazione Windows.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che, malgrado le ridotte dimensioni del dispositivo, Doom può girare senza problemi anche su un Apple Watch.