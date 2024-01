Doom gira ovunque, anche sui batteri dell'intestino: sì, davvero

Quello di "Doom che si gioca ovunque" è ormai da tempo un meme iconico che non manca mai di regalare nuove sorprese ai fan. C'è addirittura stato ci ha riprodotto Doom su un test di gravidanza giusto per fare uno degli esempi più folli, ma quanto fatto da una ricercatrice forse supera ogni altro esperimento.

Lauren "Ren" Ramlan, studentessa di dottorato in biotecnologie al MIT, ha infatti fatto partire il leggendario FPS di id Software attraverso uno schermo composto interamente da batteri di Escherichia coli, solitamente diffusi all'interno dell'intestino umano. Ogni singola cellula presente all'interno del display creato da Ramlan funge da pixel individuale che si illumina attraverso una proteina fluorescente, permettendo così di riprodurre le schermate di Doom.

Un procedimento incredibile ma al tempo stesso anche molto impegnativo come spiega la ricercatrice per via delle capacità fortemente limitate della parete di cellule messa a punto, che ci ha messo circa 70 minuti per illuminarsi in maniera corretta ed oltre otto ore per tornare alla normalità quando non era più necessario che fossero illuminate. Ciò significa, stando ai calcoli di Ramlan, che per visualizzare tutte le schermate di Doom sarebbero necessarie circa 9 ore ogni volta: se consideriamo che in media il primo Doom richiede 5 ore per essere completato al massimo dei fotogrammi al secondo che può raggiungere (35), secondo la ricercatrice sarebbero necessari 599 anni per finire il gioco attraverso lo schermo fatto di E. coli.

Forse a questo punto è meglio giocare Doom attraverso il televideo, decisamente più comodo e rapido, ma in ogni caso l'esperimento di Lauren Ramlan resta indubbiamente intrigante e fuori dagli schemi.