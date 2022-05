DOOM Guy: Life in First Person è l'autobiografia annunciata da John Romero

John Romero, storico autore dell'industria dei videogiochi che ha dato vita a titoli seminali come DOOM e Quake, ha annunciato l'arrivo della sua autobiografia DOOM Guy: Life in First Person, in arrivo il 10 gennaio 2023 in formato sia cartaceo che digitale.

Dagli esordi su Apple II, passando per la fondazione di iD Software, i retroscena su giochi come DOOM, Wolfenstein e Quake, e i difficili rapporti con John Carmack, Romero offrirà un compendio della sua carriera all'interno dell'industria videoludica.

"DOOM Guy: Life in First Person è l'attesissima autobiografia di John Romero, la rockstar originale dei videogiochi e co-creatore di DOOM, Quake e Wolfenstein, alcuni dei titoli più riconoscibili e importanti nella storia dei videogiochi. Accreditato con l'invenzione dello sparatutto in prima persona, un genere che continua a dominare il mercato oggi, è una figura regale del videogioco.

Romero racconta la sua leggendaria carriera: dai suoi primi giorni in cui inviava il codice di Apple II a riviste di computer e portava di nascosto i PC fuori dalla porta sul retro del suo lavoro diurno per fare progetti di programmazione di notte nel suo garage, passando per il litigio con il cofondatore di id Software John Carmack, ed il suo ruolo continuo nell'industria dei giochi oggi come amministratore delegato di Romero Games Ltd: dopo anni sotto i riflettori dei giochi, Romero ora racconta la sua storia - TUTTA LA STORIA - con le sue stesse parole".

Per ulteriori informazioni sull'autobiografia potete raggiungere questo indirizzo. Il libro è in vendita al prezzo di 35,00 euro e i pre-order sono già disponibili. Avete già dato un'occhiata alla mod Ray Tracing di DOOM 1?