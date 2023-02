DOOM è ancora più 'infernale' nella versione giocabile su anelli e mattoncini LEGO

Nell'agosto del 2022 lo youtuber e programmatore James Brown iniziò a lavorare sulla versione giocabile di DOOM su mattoncini LEGO. A quasi un anno di distanza, il progetto è ormai giunto a conclusione e l'autore corona il suo sogno mostrando in video i frutti del suo incredibile lavoro.

Il creatore di contenuti è riuscito a miniaturizzare il capolavoro sparatutto che ha dato origine alla serie culto di ID Software nascondendo un minuscolo circuito all'interno di un fittizio mattoncino LEGO stampato in 3D, con tanto di schermo LCD e controlli integrati nelle apposite protuberanze circolari che caratterizza ogni blocco del colosso di giocattoli danese.

Nel video pubblicato nei giorni scorsi su YouTube, Brown ha offerto una piccola dimostrazione mostrando, appunto, l'effettivo funzionamento del micro-dispositivo realizzato per giocare DOOM su un mattoncino LEGO. Ma non è tutto.

Il programmatore indipendente ha sfruttato l'esperienza acquisita nella realizzazione del computer in un mattoncino LEGO per creare, ebbene sì, degli 'anelli giocabili' di DOOM: in questo caso, il progetto si trova ancora in una fase embrionale e richiede ancora diverse settimane di test e modifiche al design per migliorarne l'ergonomia e le funzionalità dei controlli touch capacitivi. Ad ogni modo, in calce e in cima alla notizia trovate i filmati realizzati da Brown per testimoniare la bontà del lavoro svolto per dare vita a queste insolite micro-console.