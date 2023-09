DOOM: insuperabile! la classifica di tutti i giochi dal più bello al più brutto

Dopo aver visto la classifica dei giochi di Dishonored, passiamo ora in rassegna anche un'altra serie targata Bethesda: parliamo di DOOM, la saga demoniaca di id Software è nata nei primi anni '90 e ancora oggi è molto amata, ma qual è il gioco di DOOM più bello in assoluto? Ecco la classifica.

Nota bene: abbiamo escluso dalla classifica le espansioni ed i giochi mobile come Mighty DOOM, DOOM Resurrection e DOOM 2 RPG, titoli che si allontanano dalla filosofia tradizionale della serie per esplorare nuovi territori.

1 - DOOM Eternal

Togliamoci subito il dente, a nostro avviso DOOM Eternal è il miglior gioco della serie. Uno sparatutto brutale e cattivo che evolve la formula del reboot del 2016 senza stravolgere il gameplay ma apportando una serie di migliorie e modifiche che rendono Eternal un vero piacere da giocare anche dopo decine di ore. La direzione artistica sublime e il gameplay granitico sono i punti di forza si questa produzione, come specificato anche nella nostra recensione di DOOM Eternal.

2 - DOOM 2 Hell on Earth

DOOM 2 porta davvero l'inferno sulla Terra, se il primo episodio della serie ha reso popolare il genere degli sparatutto 3D in prima persona, questo sequel migliora tutto all'ennesima potenza, introducendo nuovi mostri, nuove armi e aumentando il livello di brutalità. Certo, gli stage hanno poca varietà e alcuni risultano fin troppo labirintici ma è un peccato davvero di poco conto.

3 - DOOM 1993

Il primo amore non si scorda mai e DOOM è stato un vero e proprio colpo di fulmine per molti! Wolfenstein 3D ha contribuito alla nascita del genere FPS ma è con il primo DOOM che gli sparatutto in soggettiva diventano un fenomeno pop, contribuendo anche a far nascere i primi dibattiti sulla violenza nei videogiochi, insieme a Mortal Kombat. DOOM è un classico e ancora oggi è un gioco divertentissimo che non annoia mai.

4 - DOOM 2016

DOOM 2016 nasce nel lontano 2007 come DOOM 4 ma il gioco ha molti problemi e lo sviluppo viene riavviato numerose volte, addirittura nei primi anni '10 DOOM diventa uno sparatutto bellico stile Call of Duty, ma questa idea non funziona. Si riparte e si torna alle origini con uno sparatutto demoniaco di grande impatto che porta DOOM ad un nuova generazione di giocatori... non sarà bello come l'originale del 1993 o come il sequel DOOM Eternal, ma sicuramente è uno shooter solido e di grande impatto.

5 - DOOM 64

DOOM 64 potrebbe sembrare un banale porting del primo DOOM per Nintendo 64 ma in realtà ci troviamo di fronte ad un gioco del tutto nuovo pensato per sfruttare le potenzialità della console a 64-bit della casa di Kyoto. Non tutto funziona in DOOM 64 ma la grafica è sicuramente di alto livello su console e il gameplay... beh, è quello classico di DOOM, prendere o lasciare.

6 - DOOM 3

Per molti l'episodio meno riuscito della serie (sempre parlando di serie regolare, spin-off esclusi), anche se questa definizione è sicuramente ingiusta perché DOOM 3 non è un brutto gioco. L'ambientazione spaziale stile Alien dona al gioco una discreta varietà, certo i nemici non sono sempre ispirati e anche il gameplay inizia a sentire il peso degli anni. Sicuramente non il capolavoro che tutti si aspettavano... un buon titolo nel complesso, ma un pessimo DOOM.

7 - DOOM VFR e DOOM 3 VR Edition

Ultimo posto a pari merito per DOOM VFR e DOOM 3 VR Edition. Ad oggi, l'ingresso di DOOM nel mondo della Realtà Virtuale non ha dato i suoi frutti ed entrambi i giochi risultano legnosi e sulla lunga distanza piuttosto monotoni. Primi tentativi da non sottovalutare, in attesa di un futuro gioco di DOOM che sfrutti davvero la VR, al pari di Half-Life Alyx ad esempio. Noi ci speriamo...