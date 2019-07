DOOM invade Wolfenstein Youngblood con un pacchetto di skin gratuito

Siete fan sfegatati di DOOM e state ingannando l'attesa di Eternal con Wolfenstein Youngblood? Allora non potete assolutamente perdervi il nuovo pacchetto gratuito di skin dello sparatutto con protagoniste le sorelle Blazkowicz a tema DOOM Guy.

All'interno del bundle, intitolato “Destinazione inferno”, troverete una skin per il personaggio, un casco e le mimetiche per il fucile a pompa, la pistola mitragliatrice e l'arma pesante Laserkraftwerk. Per poter aggiungere questi contenuti al vostro account non dovrete far altro che accedere con il vostro account Bethesda allo Slayers Club di DOOM e accedere alla pagina relativa all'offerta. Tutti i DLC in questione verranno automaticamente aggiunti agli account PS4, Xbox One e PC associati a quello Bethesda e non sono richiesti passaggi aggiuntivi.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One, PC (Bethesda.net e Steam) e Nintendo Switch. Acquistando l'edizione deluxe dello sparatutto avrete inoltre accesso al buddy pass, che vi permetterà di invitare a giocare un amico che non possiede una copia del gioco.

Sapevate che i voti raccolti da Wolfenstein Youngblood sono più che positivi? A questo proposito, sulle nostre pagine trovate la recensione di Wolfenstein Youngblood a cura di Francesco Fossetti.