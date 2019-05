DOOM: la megawad Sigil di John Romero arriva il 31 Maggio

John Romero ha annunciato che la sua megawad di Doom Sigil, sarà disponibile gratuitamente per tutti a partire dal 31 Maggio. Si tratta di una mega mod del gioco originale, successore spirituale del quarto episodio, che riprende da dove l'originale si era fermato.

Sono previsti nove livelli single-player e nove livelli deathmatch, e come dicevamo, a maggior ragione in quanto completamente gratuita, è una mod che farà sicuramente piacere ai fan di lunga data di Doom, anche perché creata dal suo autore originale.

"Volevo che sembrasse questi livelli appartenessero al gioco originale, come se fossero un vero e proprio quinto episodio. Ci sono più dettagli nei livelli rispetto agli episodi 1-4, ma neanche più di tanto. Credo che chi giocherà a Sigil riconoscerà il mio stile, ma vedrà anche cose nuove, visto che quest'episodio non è ambientato in una base militare, ma all'inferno, che è per me uno spazio nuovo all'interno di Doom. C'è una stanza enorme in E5M6 che è la stanza più figa che abbia mai creato in qualsiasi mappa" ha dichiarato lo stesso Romero.

La critica per il momento ha espresso pareri altalenanti a riguardo: secondo alcuni si tratta di un'ottima mod, ma per altri il level design di Romero non raggiunge quello del suo periodo d'oro. Come che sia, il 31 Maggio ne sapremo sicuramente di più. Voi la scaricherete?