DOOM non si ferma mai: ora è possibile giocarlo nel televideo

Se pensavate di averle viste proprio tutte quando si parla di DOOM e dei dispositivi in grado di farlo girare, sappiate che non è ancora finita. Di recente è infatti stato possibile realizzare una versione dello sparatutto idSoftware per il televideo.

Avete capito bene, l'ormai obsoleto sistema che permetteva di utilizzare il televisore per attivare i sottotitoli, leggere notizie o consultare il palinsesto settimanale ha accolto il leggendario shooter in soggettiva che ha incantato i videogiocatori negli anni '90. Sebbene questa speciale versione del gioco sia disponibile al download gratuito su github e avviabile su PC, è possibile anche farla girare su un televisore e giocarlo col telecomando per avere un'esperienza unica nel suo genere. Ovviamente non si tratta di una versione 1:1 del celebre FPS, visto che la colorata grafica viene sostituita da una serie di simboli che riproducono le forme dell'arma del protagonista, dei nemici e degli elementi dello scenario.

Prima di lasciarvi al video che mostra in movimento il gioco sul televideo, vi ricordiamo che giusto qualche giorno fa vi abbiamo parlato della calcolatrice da 10 dollari che riesce a far girare persino DOOM Eternal per via del suo hardware in linea con i tablet di fascia bassa.

